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Модульные дымоходные системы РОССТин являются наиболее востребованными на рынке отопительного оборудования, благодаря широкому спектру производимой продукции: одноконтурные, двухконтурные (дымоходы сэндвич) и коаксиальные дымоходы, а так же все необходимые комплектующие.
Разнообразие используемого при производстве нержавеющего металла позволяет Вам подобрать дымоход любой комплектации с выбором по основным характеристикам:
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Гибкие композитные (стеклопластиковые) дымоходы Фуранфлекс являются серьезной альтернативой для всех видов дымоходов. Наша Компания, как официальный представитель этого продукта в России, предлагает эту продукцию, как дымоход высокого класса надежности.
И для этого есть серьезные основания:
Аналогичной технологии в мире не существует, а география распространения большая.
На страницах продукта можно ознакомиться со всеми характеристиками и посмотреть видео установки.
Собственное производство дымоходных систем из нержавеющей стали РОССТин, сформированный штат квалифицированных сотрудников и специализированное оборудование позволяет Компании изготавливать дымовые трубы больших диаметров, как модульного типа, так и цельносварного типа (газоплотные).
Цех металлоконструкций производит фермы для дымовых труб разных высот и назначений - пристенные или самонесущие. Разные производственные цеха, расположенные в смежных зданиях, позволяют с высокой точностью производить изделия совместимые друг с другом. А благодаря применению разных материалов и технологий Компания предоставляет возможность подобрать, подходящие для ваших условий, дымовые трубы и способы монтажа.
На производственных площадях Компании расположены цеха по обработке металла:
Это позволяет проводить полный комплекс работ, а разнообразие используемого материала разных толщин позволяет изготавливать изделия любого назначения от единичного бытового до партий большого количества.
Вам достаточно переслать информацию (чертежи) на почту и мы в кратчайшие сроки просчитаем стоимость и сориентируем по времени изготовления.