С 1991 года производство дымоходов из нержавеющей стали для каминов, печей, котлов и промышленных котельных.
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Как верно выбрать и купить нержавеющий дымоход?

Оттолкнемся от задачи, для которой он будет монтироваться, - для камина, котла или банной печи. На базе этого выберем оптимальные характеристики: диаметры контуров, марку и толщину стали, материал и толщину слоя теплоизоляции.
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Виды дымоходных систем и их преимущества

    У нас Вы можете купить дымоходы популярных диаметров и комплектаций со склада, а также практически любые диаметры на заказ с изготовлением в сжатые сроки.
    Наша компания предложит Вам разнообразные системы.
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Дымоходы из нержавеющей стали РОССТин - цены и преимущества

Модульные дымоходные системы РОССТин являются наиболее востребованными на рынке отопительного оборудования, благодаря широкому спектру производимой продукции: одноконтурные, двухконтурные (дымоходы сэндвич) и коаксиальные дымоходы, а так же все необходимые комплектующие.

Разнообразие используемого при производстве нержавеющего металла позволяет Вам подобрать дымоход любой комплектации с выбором по основным характеристикам:

  • марка нержавеющей стали (мы используем 7 марок - AISI 403, AISI 409, AISI 444, AISI 304, AISI 321, AISI 316, AISI 310;
  • толщина стали ( 0,5 мм, 0.8 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм );
  • толщина изоляции ( 25 мм, 50 мм, 100 мм );
  • стоимость дымохода (у нас можно подобрать и самый бюджетный вариант).

Узнать подробнее и выбрать дымоход под свои требования и бюджет

Дымоходы из нержавеющей стали

Композитные дымоходы ФуранФлекс - лучшие для газовых котлов

Гибкие композитные (стеклопластиковые) дымоходы Фуранфлекс являются серьезной альтернативой для всех видов дымоходов. Наша Компания, как официальный представитель этого продукта в России, предлагает эту продукцию, как дымоход высокого класса надежности.

И для этого есть серьезные основания:

  • совершенно газоплотный ( нет соединительных стыков ),
  • высокая устойчивость к коррозии,
  • низкий коэффициент теплопроводности,
  • сечение дымохода любой формы,
  • установка за один день, а гарантия 30 лет.

Аналогичной технологии в мире не существует, а география распространения большая.

На страницах продукта можно ознакомиться со всеми характеристиками и посмотреть видео установки.

Композитные дымоходы

Индустриальные дымоотводные системы и дымоходы для промышленных котельных

Собственное производство дымоходных систем из нержавеющей стали РОССТин, сформированный штат квалифицированных сотрудников и специализированное оборудование позволяет Компании изготавливать дымовые трубы больших диаметров, как модульного типа, так и цельносварного типа (газоплотные).

Цех металлоконструкций производит фермы для дымовых труб разных высот и назначений - пристенные или самонесущие. Разные производственные цеха, расположенные в смежных зданиях, позволяют с высокой точностью производить изделия совместимые друг с другом. А благодаря применению разных материалов и технологий Компания предоставляет возможность подобрать, подходящие для ваших условий, дымовые трубы и способы монтажа.

Подробнее про индустриальные дымоходные системы

Промышленные дымоходы

Изготовление металлоконструкций и изделий из металла по чертежам заказчика

На производственных площадях Компании расположены цеха по обработке металла:

  • заготовительный,
  • механический,
  • сварочный и
  • покрасочный.

Это позволяет проводить полный комплекс работ, а разнообразие используемого материала разных толщин позволяет изготавливать изделия любого назначения от единичного бытового до партий большого количества.

Вам достаточно переслать информацию (чертежи) на почту и мы в кратчайшие сроки просчитаем стоимость и сориентируем по времени изготовления.

Подробнее про металлоконструкции
Металлоконструкции и металлообработка