Модульные дымоходные системы РОССТин являются наиболее востребованными на рынке отопительного оборудования, благодаря широкому спектру производимой продукции: одноконтурные, двухконтурные (дымоходы сэндвич) и коаксиальные дымоходы, а так же все необходимые комплектующие.

Разнообразие используемого при производстве нержавеющего металла позволяет Вам подобрать дымоход любой комплектации с выбором по основным характеристикам:

марка нержавеющей стали (мы используем 7 марок - AISI 403, AISI 409, AISI 444, AISI 304, AISI 321, AISI 316, AISI 310;

толщина стали ( 0,5 мм, 0.8 мм, 1 мм, 1.5 мм, 2 мм );

толщина изоляции ( 25 мм, 50 мм, 100 мм );

стоимость дымохода (у нас можно подобрать и самый бюджетный вариант).

Узнать подробнее и выбрать дымоход под свои требования и бюджет